“Grazie per la collaborazione di tutti siamo e siete stati molto bravi, collaborativi e pazienti, in tutti i sensi”. È soddisfatto Paolo Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore, poiché, sulla questione relativa ai medici di base, per la sua comunità - e per quella di Castelluccio Superiore - sono confermate le buone notizie che avevamo anticipato qualche giorno fa. Di fatti, saranno due i nuovi medici di famiglia che riceveranno nell’ambulatorio in via Santa Caterina a Castelluccio Inferiore.

“Ringrazio i dipendenti del nostro Comune - ha aggiunto Campanella - per la loro preziosa opera e la puntuale organizzazione, così come i dirigenti ed i dipendenti dell'Azienda sanitaria che stanno celermente registrando a sistema tutte le richieste. Sono già in arrivo i libretti sanitari presso il nostro Comune di Castelluccio Inferiore. Gli uffici vi contatteranno”. In questi giorni verranno anche resi noti i giorni di ricevimento.

Per il momento, non si registrano invece novità rilevanti per quanto riguarda Viggianello e Rotonda anche se il sindaco rotondese, Rocco Bruno, ci ha riferito di confidare si possa venire a breve a capo della vicenda. Tuttavia, secondo lo stesso Bruno, la soluzione era stata trovata già da tempo salvo poi, ci ha detto, sfumare “improvvisamente e senza una chiara ragione”.

Ricordiamo come i disagi siano nati all’inizio di questo mese di luglio in seguito al pensionamento di due dei 5 medici che, fino a giugno, ricevevano nella Valle del Mercure. Dalla politica si sono sollevate voci circa una “continuità assistenziale messa a serio rischio”.

Come abbiamo spiegato più volte, la riforma regionale ha permesso di ovviare alle carenze numeriche, ma non obbliga i medici a ricevere in una determinata zona. Inoltre, essendo stati ampliati gli ambiti di riferimento, i 4 comuni della Valle del Mercure sono stati accorpati a Latronico e Lauria. Quest’ultimo Comune è quello con maggiore disponibilità: per cui, gli utenti attualmente senza medico, potranno facilmente scegliere da chi farsi seguire ma a condizione di recarsi nella non certo limitrofa Lauria.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it