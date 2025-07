La Marina Militare ha annunciato con profonda tristezza la prematura scomparsa del Capo di 3ª Classe Vincenzo Gorgoglione, 35 anni, originario di Montalbano Jonico (Basilicata). Il sottufficiale è stato colto da un improvviso malore mentre era in servizio a bordo di un’unità navale in navigazione nel Mediterraneo. Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione da parte dello staff medico di bordo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il proprio cordoglio: “A nome mio e dell’intera famiglia della Difesa, mi stringo ai familiari e ai colleghi della Marina Militare in questo momento di grande dolore”. Parole di vicinanza anche dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Enrico Credendino, che ha voluto far giungere il cordoglio personale e quello dell’intera Forza Armata alla famiglia del militare scomparso.

Anche il SIULM Marina ha espresso profonda commozione per la perdita, ricordando Vincenzo come un uomo che ha servito il Paese con dedizione e silenzioso sacrificio. Cordoglio anche dall’on. Giovanni Maiorano, che ha voluto unirsi al dolore delle istituzioni e della comunità militare.



La Marina Militare si è stretta attorno ai familiari del sottufficiale, offrendo supporto e vicinanza in questo momento tragico. La morte di Vincenzo Gorgoglione rappresenta una grave perdita per l’intera comunità marinara.