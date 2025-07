Buon avvio per i saldi estivi in Basilicata, al via da ieri fino al 2 settembre. A registrare il maggior afflusso è stata Matera, complice la presenza di numerosi turisti in città dopo la Festa della Bruna. In alcuni casi, le vendite promozionali sono state anticipate. Capi d’abbigliamento tra gli articoli più richiesti. A Potenza, vetrine pronte già dal mattino e buona affluenza in via del Gallitello e lungo via Pretoria, senza però affollamenti. Molti acquirenti si sono limitati a confrontare prezzi e offerte. Secondo le stime, il budget medio per i saldi in Basilicata si aggira tra i 120 e i 200 euro a persona.