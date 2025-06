A conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura di Benevento, i carabinieri di Cerreto Sannita hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due uomini e gli arresti domiciliari per una donna, tutti accusati di rapine a istituti bancari e uffici postali, ricettazione e riciclaggio. I tre, due della valle telesina e uno dell’area napoletana, agivano in Campania ma anche fuori regione: tra i colpi contestati, infatti, figura anche la rapina del 9 agosto 2023 presso la filiale Monte dei Paschi di Siena a Balvano (Potenza), in Basilicata. L’indagine è partita dalla rapina del 23 maggio 2023 all’ufficio postale di Melizzano (Bn), dove vennero rubati 28.750 euro. Le forze dell’ordine hanno raccolto gravi indizi grazie a videosorveglianza, pedinamenti, testimonianze e sequestri di banconote macchiate, ricostruendo anche il tentato colpo del 1° agosto alla BPER di Eboli (Sa). Indagati altri soggetti, ma per loro non sono emersi elementi sufficienti per misure cautelari.