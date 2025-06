Manca ormai pochissimo alla Pollino Marathon, la competizione sportiva che, Il 28 e 29 giugno, porterà ciclisti e appassionati a scoprire in sella uno dei territori più autentici e suggestivi del Sud Italia: il Parco Nazionale del Pollino.

In questi giorni fervono i preparativi a Terranova di Pollino e il Comitato Organizzatore desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai tanti volontari che, con passione e impegno, stanno lavorando per garantire la buona riuscita dell’evento.

Un grazie speciale va agli enti e alle istituzioni che hanno creduto e investito in questa iniziativa, come APT Basilicata, che in questi mesi si sta distinguendo per il suo impegno concreto nella promozione del cicloturismo come volano per lo sviluppo economico, culturale e ambientale della regione.

Attorno a questo importante supporto, si affiancano con entusiasmo e partecipazione anche il Consiglio Regionale della Basilicata, l’Ente Parco Nazionale del Pollino e il Comune di Terranova di Pollino.

Il cicloturismo rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del Pollino, incentivando un turismo sostenibile, rispettoso dei territori e delle comunità locali.

Un plauso va anche alle aziende partner, che ci affiancano con entusiasmo, e naturalmente ai ciclisti già iscritti e a quelli che si iscriveranno nelle prossime ore: la loro partecipazione è la vera anima della Pollino Marathon.

Il weekend della Marathon sarà una vera festa all’insegna dello sport, della natura e della condivisione.

Sabato mattina, spazio ai più piccoli con la gara dedicata ai bambini, nella splendida cornice del Santuario della Madonna della Pietà, circondata da maestose querce secolari.

Nel pomeriggio, sarà possibile ritirare il pacco gara e il pettorale, mentre al tramonto si terrà un piacevole chiacchierata, per discutere insieme di ciclismo, sport, ambiente e territori.

La Pollino Marathon è molto più di una competizione: è un’esperienza collettiva, un’occasione per vivere e raccontare il territorio attraverso il movimento lento e la passione per la bicicletta.