Le associazioni ARCI La Tarantola e ARCI Comitato Regionale Basilicata sono state ammesse come parte civile nel processo che vede imputate Enea e Sogin per gravi reati ambientali legati alla gestione illecita di sostanze pericolose.

Il procedimento riguarda fatti risalenti all’aprile 2018, quando tre vasche industriali furono sigillate a seguito dello sversamento in mare di acque contaminate da sostanze cancerogene, tra cui cromo esavalente e tricloroetilene. Un episodio che ha sollevato forti preoccupazioni per le conseguenze sull’ecosistema marino e sulla salute pubblica.

Sono 13 gli imputati, tra cui ex dirigenti e funzionari delle due società, accusati a vario titolo di omissione di bonifica, disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti e falsificazione documentale.

“È un primo, significativo traguardo – commenta ARCI – che ci dà ulteriore forza per continuare la nostra battaglia per la giustizia ambientale. Crediamo nel diritto a un ambiente sano, condizione essenziale per la felicità collettiva”.

Il processo rappresenta un passo importante verso la verità e l’accertamento delle responsabilità, nella speranza che simili danni non si ripetano in futuro.