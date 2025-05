Si chiama BASILICATA BIKE TRAIL, ed è una avventura unsupported, l’unico evento di questo genere organizzato in Regione. “Una nuova modalità di esplorazione del territorio in bicicletta, che coniuga avventura, sport e turismo attivo, già ampiamente diffusa nelle regioni del nord Italia e all’estero”, così dichiara Manuela Lapenta, presidente dell’associazione FIAB Potenza ciclOstile che organizza la manifestazione.

Il Basilicata Bike Trail è ormai un evento consolidato e conosciuto in tutta Italia: con due edizioni all’anno consente l’esplorazione e la scoperta di porzioni sempre nuove di territorio. L’edizione di ottobre, con partenza e arrivo a Potenza, propone tracce sempre nuove, con chilometraggi che vanno dai 250 ai 700 chilometri; l’edizione primaverile, invece, è concepita per essere goduta in un weekend ed è itinerante, con punti di partenza sempre diversi. L’edizione 2025 sarà un coast to coast, con partenza da Metaponto e arrivo a Maratea. “Lavoriamo tutto l’anno per cercare le tracce perfette. Per il coast o coast i partecipanti potranno scegliere una delle 3 tracce proposte (con chilometraggi e caratteristiche differenti), con due tracce miste (la gravel e la MTB) che alternano sezioni di asfalto a sezioni in fuoristrada e una completamente su asfalto. Tutti i chilometri sono stati mappati, pedalati e verificati da noi: itinerari impegnativi e spettacolari, con una grande varietà di strade, attraverso paesaggi rurali, borghi autentici, antichi tratturi, vie della transumanza, parchi nazionali, boschi di alta quota e paesaggi lunari dei calanchi, in un susseguirsi di scenari in continuo mutamento. Il trail funziona in questo modo: una volta ricevuta la traccia gpx, i partecipanti saranno autonomi e potranno organizzarsi in totale libertà, senza limiti di tempo, perché non ci saranno vincitori ma soltanto finisher.”

Gli iscritti partiranno tutti insieme la mattina del 30 maggio, con accoglienza e allestimento di un village plastic-free a partire dalle 16:00 di giovedì 29 maggio presso il Camping Riva dei Greci di Metaponto. Ci saranno tante attività, pensate non solo per accogliere i partecipanti, ma anche per regalare alla comunità locale un pomeriggio diverso: musica, degustazione di prodotti locali, birra artigianale, stand dedicati alla bicicletta e non solo. Il Basilicata Bike Trail sta riscuotendo un enorme successo tra gli appassionati di tutta Italia, e lo dimostrano i numeri in forte crescita: in questa edizione saranno 220 gli avventurieri che partiranno alla conquista della costa di Maratea. È forte il desiderio di immergersi in mete turistiche più inedite, e la bicicletta è il mezzo ideale per entrare in connessione con i territori. In più, grazie alla disponibilità di privati e amministrazioni comunali, lo scambio con le comunità locali sarà ancora più interessante: lungo i tre percorsi, infatti, saranno allestiti quattro punti ristoro convenzionati (Museo Essenza Lucano-Pisticci Scalo, Caffè Plaza-Tursi, Macelleria Vitale –Salumi Lucani-Fardella, Bar Nives-Lago Sirino), due punti bivacco messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali di Tursi e Latronico e un punto bivacco presso l’Agriturismo “Tenuta fortunato” a Senise. In questo modo animeranno borghi piccolissimi e remoti, che da questa esperienza trarranno benefici non solo in termini economici, ma anche linfa per rivalutare la loro funzione di presìdi territoriali: questa è la caratteristica della microeconomia diffusa, tipica del cicloturismo, che renderà l’evento sostenibile per le comunità e per i territori; l’attraversamento non sarà collettivo, ma diluito, dal momento che ogni cicloviaggiatore sceglierà il proprio ritmo e la propria modalità di viaggio. L’assenza di tappe predefinite consentirà a tutte le località attraversate di poter essere scelte come luogo di sosta. Unico obiettivo: godersi i paesaggi meravigliosi della Lucania e raggiungere il Lido La Secca di Maratea entro il 02 giugno.

“Questo evento, unico nel suo genere, è piuttosto complesso da realizzare” concludono gli organizzatori “e per questo ringraziamo tutti i partner e gli sponsor che lo hanno reso possibile, tra cui il dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, l’APT Basilicata, le Amministrazioni Comunali di Tursi e Latronico, il Camping Riva dei Greci di Metaponto e il Lido La secca di Maratea che ci ospitano, l’agriturismo Tenuta Fortunato e tutte le associazioni e le realtà locali che arricchiranno l’evento”.



