Ricordi, emozioni, valori e passione. Il Memorial “Mauro Tartaglia”, organizzato dal Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano, è tutto questo. E l’ottava edizione non ha deluso le aspettative: per la qualità degli ospiti e per i contenuti che lo hanno caratterizzato.



L’evento, che si è tenuto presso l’auditorium del centro culturale Nitti di Melfi, si è aperto con la mostra “Con la maglia numero 10: Beppe Dossena” di Giampaolo Muliari, artista e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Una carrellata di quadri, giornali e foto che hanno ripercorso le gesta sportive dell’ex centrocampista del Torino e della Nazionale italiana di calcio con la quale ha vinto il campionato del mondo in Spagna nel 1982.

.

Dopo il messaggio dell’Unione Club Granata, è toccato al sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, portare il saluto della città, mentre il presidente del Toro club Melfi “GPO”, Gianluca Tartaglia, ha introdotto l’evento evidenziando, tra l’altro, i tre filoni tematici del Memorial, educazione, cultura e sport che erano, unitamente alla politica e all’impegno civile, gli elementi peculiari della personalità poliedrica di Mauro Tartaglia.



La manifestazione è proseguita con un ricordo di Gian Paolo Ormezzano omaggiato nel corso dello spazio a lui dedicato,“GPO, qui tutti amiamo” , nel quale Alessandro Muliari moderatore impeccabile dell’evento, ha dialogato con Timothy Ormezzano, giornalista del “Corriere della Sera”e figlio di GPO.

“E’ stato particolarmente emozionante ricordare mio padre a pochi mesi dalla sua scomparsa sottolineando il suo forte legame con Melfi e con il Torino club a lui intitolato -ha affermato quest’ultimo-. Voglio immaginarlo, da qualche parte, con il suo amico Mauro, con cui mio papà condivideva passioni e valori. Il fatto, poi, che il premio giornalistico intitolato a mio padre sia stato conferito ad Andrea Pavan, collega ed amico, da ancora più lustro allo stesso. Così come la presenza di ospiti davvero speciali come Beppe Dossena e Franco Selvaggi hanno impreziosito maggiormente la manifestazione. Ringrazio di cuore, da parte di tutta la mia famiglia, per il grande affetto che continua ad arrivarci dalla splendida terra lucana e Gianluca Tartaglia che si è confermato un meraviglioso ‘padrone di casa’ “.



Ad Andrea Pavan giornalista di “Tuttosport” è stato conferito il premio giornalistico che da quest’anno è dedicato alla memoria di “Gian Paolo Ormezzano”, scomparso nel dicembre dello scorso anno. “Ho fatto molte trasferte per il Toro, con il Toro, legate al Toro. Ma una bella, calda, emozionante e coinvolgente come questa di Melfi fatico a ricordarla -ha dichiarato Andrea Pavan-. Conserverò il premio conferitomi, nel nome di GPO, come uno dei doni più preziosi mai ricevuti. Il modo di essere granata e vivere, condividere e trasmettere i valori granata qui, in terra lucana, è magia pura”.



Nel corso dell’evento sono stati premiati, tra gli altri, i soci Maria Teresa Ierardi e Leonardo Iannuzziello per aver promosso il nome del Toro club Melfi “GPO” negli stadi italiani in questo campionato e la Vitulano Drugstore Manfredonia per la presenza di tifosi granata nell’organico e nello staff tecnico. I

Il locale Toro club, inoltre, ha donato una somma in denaro al Museo del Grande Torino e della Leggenda granata aderendo alla raccolta fondi lanciata dall’associazione per contribuire al trasferimento del museo allo stadio “Filadelfia” .



Aneddoti e ricordi legati alla militanza di Beppe Dossena in maglia granata sono emersi durante la “chiacchierata” tra lo stesso giornalista e l’ex centrocampista, ospite d’onore della manifestazione. Dialogo impreziosito da un video messaggio dell’indimenticato Leo Junior e dalla presenza di Franco Selvaggi, entrambi protagonisti nel Toro degli anni ’80.

“Grazie al Torino club Melfi - ha detto Dossena- ho conosciuto una regione affascinante e ricca di persone animate da una immensa passione per il Torino, club nel quale ho passato la mia infanzia e che mi ha permesso di formarmi come uomo e calciatore. La Basilicata merita una doverosa visita per chiunque, anche per i semplici cittadini che non necessariamente tifano Torino. Una terra nella quale sembra che il tempo si sia fermato e che mi ha permesso di riavvolgere il nastro della mia vita e ripensare ai miei trascorsi granata”.



A Beppe Dossena, oltre al riconoscimento del locale Toro club, è stato conferito anche il premio “Piero Rinaldi” l’amicizia nello sport, per ricordare il compianto presidente della Lnd Basilicata, ultimo atto di un evento apprezzato al quale hanno partecipato anche molti rappresentanti del mondo dello sport e del calcio di Basilicata.