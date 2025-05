Oggi il Sud Italia è stato colpito da una nuova ondata di maltempo, con piogge intense e temporali che stanno interessando diverse regioni. In particolare, la Basilicata è stata posta in allerta gialla dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali, con fenomeni previsti soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Le precipitazioni, accompagnate da raffiche di vento e possibili grandinate, potrebbero interessare inizialmente le aree meridionali delle province di Potenza e Matera, per poi estendersi al resto della regione. Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e attenzione nelle zone a rischio.

Il maltempo dovrebbe persistere anche nella giornata di domani, caratterizzata da condizioni diffuse e a tratti intense al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e da un generale cessare delle piogge in serata. Le temperature saranno in calo, con valori massimi compresi tra gli 11 e i 17 gradi.