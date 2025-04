Si è verificata nei giorni scorsi un’aggressione al personale medico ed infermieristico del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza sulla quale l’Asp Basilicata ha già disposto immediato sopralluogo che ha visto parte attiva la direzione strategica aziendale, il responsabile del servizio di Prevenzione e protezione di Asp e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La finalità del sopralluogo è stata quella di verificare le criticità esistenti ed adottare i correttivi in termini di sicurezza per i lavoratori rispetto al rischio di aggressione a carico degli operatori sanitari, in linea con quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81 del 2008) e con le raccomandazioni ministeriali n.8/2007. Nel contempo sono state attuate da Asp tutte le azioni di supporto agli operatori aggrediti. I fatti, come anticipato, risalgono a qualche giorno fa quando un cittadino, se pur non necessitante di presa in carico psichiatrica e già inquadrato diagnosticamente, senza motivazione alcuna ha aggredito prima il medico in servizio in quel momento e poi l’infermiere intervenuto per tentare di calmare il paziente. Il pronto intervento delle forze di polizia, a cui va il ringraziamento da parte dell’Asp, ha consentito l’appropriata ed efficace gestione del caso.

La direzione strategica aziendale, accogliendo segnalazioni e suggerimenti giunti anche dalle organizzazioni sindacali, ritiene che sia di stringente attualità il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario che non va trascurato né tralasciato se pur nel contesto regionale, ed in particolare in ambito aziendale Asp, che non presenta una frequenza particolarmente elevata. Nonostante tutto, ed alla luce dei recenti fatti, la Asp Basilicata non trascura né sottovaluta la problematica per cui ha già in cantiere l’istituzione di un tavolo aziendale permanente che possa monitorare il fenomeno per addivenire all’adozione delle azioni più efficaci di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

La finalità principale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza è quindi quella di prevedere nei ‘piani di sicurezza’ specifici ‘protocolli di prevenzione delle aggressioni e degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario’ con l’adozione di misure dirette a garantire il tempestivo intervento delle forze di polizia.

Tanto, per assicurare più elevati livelli di sicurezza nelle strutture sanitarie sia per quanto concerne i fenomeni di aggressioni agli operatori che agli utenti, contemplando tale ‘rischio’ attraverso una mappatura puntuale per tipologia, strutture e personale maggiormente esposti. In questa ottica, un particolare rilievo viene dato all’adozione di ‘linee di indirizzo’ per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori della sanità e alle iniziative di formazione e aggiornamento rivolte al management ed agli operatori delle strutture del servizio sanitario nazionale.