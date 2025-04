La decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri: non tre giorni, come avvenne in occasione della scomparsa di Giovanni Paolo II, ma cinque. Il lutto sarà quindi osservato fino al 26 aprile, includendo anche le numerose iniziative previste per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Il governo ha comunque precisato che “tutte le cerimonie sono consentite, con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”, ha dichiarato il ministro Nello Musumeci al termine del Consiglio dei Ministri.

In Basilicata, il prefetto di Potenza ha reso noto in un comunicato che:

“Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che, a seguito della proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, presso l’atrio della Prefettura di Potenza, dalla data odierna e fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile 2025, sarà aperto un registro di condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare il proprio cordoglio. Il registro sarà disponibile dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.”