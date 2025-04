Giovedi 10 aprile alle ore 10.00, presso la sala convegni del Cestrim in via Sinni a Potenza, si terrà la presentazione del progetto "Il Filo di Arianna", promosso dalla Cooperativa sociale Adan e finanziato dalla Fondazione CON IL SUD. Il progetto nasce per rispondere ai bisogni delle famiglie che assistono persone affette da malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, nel territorio del Marmo Platano Melandro, in provincia di Potenza, dove si segnala una carenza di servizi socio-assistenziali adeguati.

Un elemento centrale del progetto è la formazione di assistenti domiciliari, al fine di creare una comunità di cura specializzata. Questa formazione permetterà di affrancare i caregiver dalle attività quotidiane di assistenza, consentendo loro di dedicare tempo al proprio benessere, al lavoro e ad altre attività quotidiane. Inoltre, sono previsti laboratori per mantenere attive le funzionalità delle persone con malattie neurodegenerative. Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei caregiver e dei loro assistiti, il progetto "Il Filo di Arianna" prevede azioni di supporto socio-assistenziale, formazione, orientamento, ma anche attività ludico-ricreative e di socializzazione. In questo modo, il progetto mira a potenziare la rete di sostegno sociale per i caregiver, sensibilizzare sul tema della cura e stimolare il miglioramento dei servizi sul territorio, coinvolgendo attivamente le istituzioni pubbliche, il terzo settore e i professionisti.

I partner che supportano il progetto includono l’Agenzia Regionale Lavoro Apprendimento Basilicata (ARLAB), l’Associazione Alzheimer Basilicata, i Comuni di Brienza, Picerno, Tito e Satriano di Lucania, la Cooperativa Sociale Ricco Dentro, l'azienda agricola Annamaria Distefano, e la Fondazione Nazionale Interesse Uomo Onlus.