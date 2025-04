Con una nota l'ASP comunica che Sono riprese le attività ambulatoriali di Endocrinologia e Diabetologia nell’area Sud della Provincia di Potenza grazie ad una convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera che, pur in carenza di medici specialisti, permette di riattivare tutte le prestazioni sia presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Senise che presso quello di Chiaromonte.

In entrambi i distretti la sospensione era stata causata dalla messa a riposo per raggiunti limiti di età del diabetologo strutturato e dal trasferimento presso altra sede dell’altro professionista presente che, se pur con incarico a tempo determinato, ha gestito i pazienti pediatrici affetti da diabete tipo I fino a dicembre scorso. In virtù di tali ridimensionamenti, la Asp Basilicata ha emanato un Avviso per l’assegnazione di ore di Diabetologia su Potenza e ad oggi si stanno perfezionando tutte le procedure. Contemporaneamente, in maniera contestuale con l’avvio di ulteriori procedure di reclutamento di personale medico, è stato avviato il percorso formativo per una diabetologa già incardinata come convenzionata e che assicurerà entro breve tempo la continuità assistenziale presso la sede di Potenza agli assistiti pediatrici. Non a caso, a breve verrà riattivata l’offerta prestazionale diabetologica grazie ad una rimodulazione ed ottimizzazione dell’impiego sul territorio dei dirigenti medici diabetologi strutturati. Ciò comporterà il recupero di ore utili alla riattivazione dell’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica presso il Poliambulatorio di Potenza senza però incidere sul setting dell’offerta nei presìdi periferici. Quanto ai pazienti pediatrici, va ribadito inoltre che tale categoria non ha risentito di alcuna interruzione nell’erogazione di dispositivi come microinfusori o sensori. “I servizi di Diabetologia ed Endocrinologia in un immediato futuro verranno anche potenziati- annunciano dalla Direzione Strategica di Asp- per rispondere ai bisogni di cura e assistenza dei pazienti”. A ciò, infatti, giova l’intesa necessaria con la Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale, oltre che con i Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, finalizzata alla gestione degli aspetti diabetologici di competenza.