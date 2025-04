Un tragico incidente si è verificato all’alba sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, tra le uscite di Tito Scalo e Potenza Ovest, dove un autoarticolato è uscito di strada in direzione Salerno. L’impatto, avvenuto intorno alle 04:40, è costato la vita al conducente del mezzo pesante, deceduto sul colpo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Polizia Stradale è intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità: il tratto interessato è stato chiuso al traffico, con deviazioni locali. In corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.