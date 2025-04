A Potenza, la Polizia di Stato ha presentato la nuova brochure della campagna "Più sicuri insieme", dedicata alla prevenzione contro le truffe. Il Ministero dell’Interno, lo scorso anno, ha destinato 4 milioni di euro ai 106 capoluoghi di provincia, con 24.000 euro per Potenza e oltre 23.000 euro per Matera. Le truffe non riguardano solo gli anziani, ma anche i giovani, soprattutto in relazione ai reati online. Nel 2024, secondo la Polizia Postale, è stato registrato un aumento del 15% dei reati informatici.

La presentazione della brochure è stata anche l'occasione per il questore Giuseppe Ferrari di diffondere alcuni dati sul fenomeno delle truffe, che in Basilicata sembra essere in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2023, a Potenza città, la Polizia di Stato ha raccolto 24 denunce per truffe a danno di persone anziane, rispetto alle 19 del 2024 e alle 8 nei primi tre mesi del 2025. Ferrari ha fornito anche dettagli più specifici: due anni fa sono state denunciate 15 persone, con l'emissione di 25 fogli di via obbligatori; nel 2024, 13 persone sono state denunciate e sono stati emessi 11 fogli di via. Nel primo trimestre del 2025, invece, sono stati denunciati 4 individui e sono stati emessi 11 fogli di via, la maggior parte dei quali per truffe legate alla Campania.

Il questore ha sottolineato l’efficacia della campagna della Polizia, evidenziando che la consapevolezza degli anziani è in aumento, poiché riescono a riconoscere più facilmente i tentativi di truffa. Per supportare questa consapevolezza, sono state inviate brochure informative a Comuni e Diocesi, con un’attenzione particolare alle parrocchie. Ferrari ha inoltre suggerito di telefonare sempre in caso di dubbi e di coinvolgere familiari e vicini di casa.