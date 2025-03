Il Sindaco, tenuto conto degli esiti delle verifiche speditive e visive di carattere non analitico, né strumentale, effettuate su 36 edifici scolastici comunali, ivi compresi quelli ospitanti le Scuole paritarie, dai gruppi di lavoro appositamente costituiti da funzionari del Comando provinciale di Potenza del Corpo dei Vigili del Fuoco, Dirigenti e funzionari tecnici del Comune di Potenza, agenti della Polizia locale di Potenza, personale della Protezione civile comunale, alla presenza degli assessori comunali, con propria ordinanza numero 22 del 18 marzo 2025, ha disposto:

“1. la ripresa delle attività didattiche riferite agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio comunale, compresi gli asili nido;

la chiusura sino al giorno sabato 22 marzo 2025 compreso, salvo successive determinazioni, dell’Istituto Suore discepole di Gesù Eucaristico di Via Petrarca n. 21, meglio noto come Scuola materna paritaria ‘Alcide De Gasperi’, sul quale necessitano ulteriori verifiche di tipo strumentale;

la chiusura per l’intera giornata del 19 marzo 2025 dei seguenti Istituti secondari di secondo grado:

a) Istituto Alberghiero ‘Umberto Di Pasca’, compreso il Convitto, e il Convitto nazionale ‘Salvator Rosa’;

b) Istituto d’Istruzione Superiore ‘Einstein – De Lorenzo’ – sedi di Via Raffaele Danzi e di Via Sicilia;

c) Istituto commerciale ‘Nitti – Da Vinci’;

d) Liceo Scientifico ‘Galileo Galilei’ e Istituto Agrario ‘Giustino Fortunato’, ubicati nell’edificio noto come ‘Ex Nitti’”.

La decisione è stata assunta anche a seguito della comunicazione con la quale la Provincia di Potenza ha comunicato che il 19 marzo 2025 l’Ufficio Edilizia Patrimonio della Provincia di Potenza concluderà le verifiche degli edifici scolastici per i quali al momento, pur non essendo pervenuta alcuna segnalazione di danno, non è stato possibile in data odierna esprimere alcun giudizio tecnico.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare con attenzione la situazione e rimarrà a disposizione per eventuali segnalazioni, attraverso il Centro Operativo Comunale di Potenza con la Sala operativa della Protezione civile contattabile ai numeri 0971415832 e 3669394022.