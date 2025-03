Un terremoto di magnitudo ML 4.2 si è verificato alle 10:01 (ora italiana) del 18 marzo 2025 nella zona di Vaglio Basilicata (PZ), con epicentro situato a 6 km a ovest del comune e a una profondità di 14 km.

La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stata avvertita distintamente a Potenza, in diverse aree della provincia e anche nel Materano. Studenti in strada a Potenza.

Alle 10.38 si è verificata un'altra scossa di 2.2 a Potenza. ''"Abbiamo subito disposto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con le forze di polizia una prima ricognizione. Intanto, i centralinisti delle sale operative non segnalano situazioni particolari evidenziate. I Vigili del Fuoco effettueranno tutte le verifiche per accertare che non ci siano danni; al momento non ce ne sono'' ha detto il prefetto di Potenza Michele Campanaro rispondendo ai giornalisti nel corso di una iniziativa già programmata in Prefettura.



