Un’inchiesta di vasta portata ha scosso il Parlamento Europeo, con le autorità belghe che hanno sequestrato uffici e condotto perquisizioni a Bruxelles, Vallonia e Fiandre. L'operazione riguarda un presunto scandalo di corruzione legato a Huawei, il gigante cinese delle telecomunicazioni, accusato di aver corrotto alcuni parlamentari europei per favorire i suoi interessi commerciali. Tra i nomi emersi, figura anche quello di Valerio Ottati, capo dei lobbisti di Huawei per l’Unione Europea dal 2019.

Ottati, di doppia nazionalità italiana e belga, è originario di Woluwe-Saint-Pierre e figlio di Michele Ottati, ex funzionario della Commissione Europea e Assessore Regionale all’Agricoltura in Basilicata nella giunta di Marcello Pittella. Prima di entrare in Huawei, Ottati ha lavorato come assistente parlamentare per dieci anni, prima con Crescenzio Rivellini di Forza Italia (PPE) e successivamente con Nicola Caputo, esponente del Partito Socialista. br> L'inchiesta, denominata "Generazione", accusa Ottati e altri lobbisti di aver svolto attività di corruzione sotto forma di regali, spese e inviti a eventi sportivi, con l’obiettivo di influenzare il voto di alcuni membri del Parlamento Europeo riguardo alla questione del 5G. Le indagini sono ancora in fase iniziale, ma le accuse a carico degli indagati includono corruzione, riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti. Il futuro della vicenda potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra Europa e Huawei.



Fonte ANSA e TGR Basilicata