Prosegue l’impegno della Regione Basilicata per il sostegno ai piccoli comuni nel percorso verso la transizione energetica. Nella giornata di ieri sono stati ufficialmente firmati i provvedimenti di concessione per le 17 domande ammesse al finanziamento del Bando Misura 7.2 del Psr Basilicata 2014-2022, destinato alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia rinnovabile. I beneficiari di questi finanziamenti sono le amministrazioni locali dei piccoli comuni lucani, che potranno così investire in soluzioni energetiche sostenibili per le proprie comunità.

Complessivamente, con l’intera Misura 7.2 del Psr Basilicata 2014-2022, sono stati concessi circa 6.700.000 euro per sostenere la transizione ecologica nei piccoli comuni della regione.

"Con la firma di questi provvedimenti, diamo il via a interventi concreti che aiuteranno le amministrazioni locali a investire nell’energia pulita, contribuendo alla riduzione dei costi e all’efficientamento energetico dei nostri territori" – ha dichiarato l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Carmine Cicala.

"Queste risorse – ha aggiunto l’assessore – rappresentano un’opportunità strategica per rendere le nostre comunità più autonome e sostenibili dal punto di vista energetico. Investire in impianti alimentati da fonti rinnovabili significa non solo tutelare l’ambiente, ma anche creare un modello di sviluppo equilibrato, capace di coniugare innovazione e benessere collettivo”.

"La transizione ecologica è un obiettivo concreto, che richiede azioni tempestive e strumenti efficaci. Con questo bando – ha concluso Cicala – vogliamo accompagnare i piccoli comuni in un percorso di crescita sostenibile, garantendo un futuro più green ed efficiente per le nostre comunità”.