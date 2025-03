Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Tito, Pignola e Picerno, disposti dal Questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, per prevenire e contrastare i furti in abitazione. L’attività, basata sull’analisi di dati e segnalazioni, ha portato a un’intensificazione dei pattugliamenti, con 202 veicoli controllati e 330 persone identificate, di cui 43 con precedenti.

Le operazioni si svolgono in sinergia con l'Arma dei Carabinieri e coinvolgono diverse unità della Polizia di Stato.

I pattugliamenti, intensificati soprattutto nelle fasce orarie a maggior rischio, prevedono controlli mirati su persone e veicoli. La strategia di sicurezza è sviluppata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, con un costante scambio di informazioni per una più efficace azione di prevenzione. Una maggiore visibilità delle forze dell’ordine, infatti, non solo riduce le opportunità di reato ma contribuisce anche a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, incentivandoli a segnalare movimenti sospetti. Nel corso delle operazioni, condotte dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e della Polizia Stradale, sono stati controllati 202 veicoli e identificate 330 persone, di cui 43 con precedenti penali o di polizia. Anche nella giornata odierna, le attività di controllo straordinario proseguono nei comuni di Tito e Pignola, con l’obiettivo di garantire una sorveglianza continua e un efficace contrasto ai reati predatori.