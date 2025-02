Il 28 febbraio 2025, alle ore 11.00, si terrà un incontro presso la Biblioteca Comunale Filippo Rondinelli, in via Roma a Montalbano Jonico, per discutere l’ottimizzazione del sistema irriguo integrato sul territorio comunale.

La convocazione del tavolo tecnico è stata annunciata dal Vicesindaco Reggente, dott. Giuseppe A. Di Sanzo, dal Coordinatore del Comitato Emergenza Agri, Vincenzo Devincenzis, e dall'Assessore all'Agricoltura, Antonio Tornese, ed è rivolta alle autorità regionali e locali, nonché agli enti competenti nella gestione del sistema irriguo. L'incontro si inserisce in un percorso di collaborazione tra la Regione Basilicata, le istituzioni locali e il Comitato Emergenza Idrica Agri Sinni, e ha l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche, in particolare nei periodi di maggiore assorbimento. La riunione si terrà con lo scopo di definire soluzioni per evitare turnazioni dell'acqua, un problema che affligge il territorio durante la stagione agricola.

L’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale di Montalbano Jonico in data 6 febbraio 2025, prevede una serie di punti centrali.

Tra questi, la richiesta di garantire giuste portate alle prese 4, 5 e 3b, nonché all'impianto di San Nicola, al fine di ottimizzare l’irrigazione evitando interruzioni nel periodo di massimo assorbimento. Inoltre, viene chiesta maggiore trasparenza sui volumi di acqua erogati e l’istituzione di un centro operativo a Montalbano Jonico per migliorare la gestione del sistema irriguo e prevenire turnazioni. Al centro dell’incontro ci sarà anche la proposta di automatizzare le operazioni di apertura e chiusura delle vasche, per migliorare l'efficienza complessiva nell’erogazione dell’acqua. I partecipanti discuteranno anche di problematiche legate al contributo E I P L I- Acque del Sud, sollevando la questione dei canoni irrigui e consortili, chiedendo una revisione del sistema di tariffe e una soluzione definitiva per gli agricoltori. L’incontro si terrà in un clima di piena collaborazione tra le istituzioni e le parti coinvolte, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema irriguo e il benessere della comunità agricola di Montalbano Jonico.