Dalle prime ore di questa mattina, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, i Carabinieri del comando provinciale, con il supporto di altri reparti territoriali, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone nelle province di Potenza, Matera, Bologna, Roma, Siena e Milano. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Potenza su richiesta della Dda. In particolare, cinque giovani, di età compresa tra i 19 e i 29 anni e residenti tra Potenza e Avigliano, sono stati condotti in carcere.

Una 20enne di Montescaglioso è stata posta agli arresti domiciliari, mentre altri tre giovani, tra i 19 e i 20 anni, hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Per altri tre indagati è stato disposto l’obbligo di firma. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e di concorso in rapina aggravata. L'inchiesta trae origine da una violenta rapina avvenuta l’11 agosto 2023 a Potenza, ai danni di un 30enne della provincia di Taranto, poi risultato essere un corriere della droga. Quella notte, i Carabinieri intervennero tra via Baracca e via Toti, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo con i polsi legati e il volto tumefatto che vagava per strada in cerca di aiuto. Gli agenti trovarono la sua auto poco distante, rovistata, con pneumatici forati e tracce di sangue all'interno.

Una perquisizione approfondita rivelò, nascosti in un doppio fondo nel vano portaoggetti, oltre 300 grammi di hashish suddivisi in pacchetti contrassegnati da località e importi, suggerendo che la droga fosse destinata a precise consegne. Durante l’arresto, il corriere ammise di trovarsi a Potenza per effettuare una consegna di droga. Dopo un primo contatto con gli acquirenti, fu invitato a spostarsi in un luogo più appartato, dove venne aggredito da tre individui armati e con il volto coperto.

Dopo averlo picchiato e immobilizzato, i rapinatori gli sottrassero parte della sostanza stupefacente per un valore di circa 8.500 euro. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Potenza, hanno permesso di ricostruire l’attività di un gruppo criminale dedito allo spaccio di varie tipologie di stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina rosa, una droga sintetica particolarmente costosa e diffusa tra i giovani. Il gruppo operava tra Avigliano e il capoluogo lucano, rifornendosi in provincia di Bari attraverso un canale Telegram dedicato.