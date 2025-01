Il 2025 sarà un anno cruciale per il futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi, che oggi riapre con una riduzione di turni e produzione. La Uilm Basilicata, che parteciperà il 5 febbraio a una manifestazione presso il Parlamento Europeo, denuncia l'assenza di misure di sostegno dal Governo per il settore automotive. In vista del tavolo regionale del 10 gennaio, il sindacato auspica decisioni concrete per tutelare i lavoratori di indotto e logistica. Intanto, è stata sospesa la procedura di licenziamento per 14 dipendenti di Logiwork, società di logistica nell’area di Melfi. Fismic e Uilm hanno richiesto un ammortizzatore sociale di tre mesi, in attesa di un confronto con Stellantis.

I sindacati sollecitano un dialogo con i vertici aziendali e con eventuali nuovi appaltatori per chiarire la riorganizzazione e garantire piena occupazione, evitando ulteriori ricadute sul territorio.