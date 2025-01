La Basilicata si arricchisce di altri sentieri nel cuore dei parchi. È stata approvata, infatti, durante l'ultima riunione della Giunta regionale del 2024, la delibera proposta dall’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, che inserisce dieci sentieri, situati nel Parco nazionale del Pollino, nel Catasto della rete escursionistica regionale. Prosegue, quindi, l’azione intrapresa il 21 ottobre scorso con l’istituzione del Catasto "quale mezzo per favorire l’escursionismo al fine di realizzare un rapporto armonico con l’ambiente, oltre che la frequentazione in sicurezza degli ambienti montani e naturalistici, insieme alla promozione di un turismo più sostenibile", ha dichiarato l’assessore Mongiello.

Ai 19 sentieri situati nel Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti lucane (con Dgr di ottobre) si aggiungono ora altri 10 sentieri che accrescono ancora di più la rete dei percorsi interni alle aree naturali protette. In particolare, l’Ente Parco nazionale del Pollino ha dichiarato di aver effettuato idonea verifica con proprio personale dei sentieri resi accatastabili e ha dichiarato che provvederà alla manutenzione della rete sentieristica, in qualità di ente gestore dell’area. L’assessore Mongiello spiega:

“La Regione Basilicata crede molto nel suo patrimonio ambientalistico. Siamo ricchi di una natura unica che va valorizzata e rafforzata in tutte le sue componenti. Puntiamo su un turismo green di qualità che vede nei parchi una eccezionale risorsa. Siamo consapevoli, come abbiamo già dimostrato con altre iniziative recenti, che i sentieri come le ciclovie siano potenzialmente dei grandi attrattori. L’impegno è quello di ampliare l’offerta e i servizi”.