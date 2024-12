Nel più recente monitoraggio di ARPAB, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, emerge che l'acqua della diga del Camastra deve essere trattata attraverso il processo avanzato richiesto per il livello di classificazione A3 per poter essere resa potabile. La valutazione riguarda gli anni 2023 e 2024 e segna un arretramento rispetto al 2022, quando la diga era classificata come A2, con un trattamento meno radicale.

Le analisi effettuate nell'ultimo anno hanno evidenziato valori "inconsueti" per parametri come fosfati, ammoniaca e ossigeno disciolto. Tuttavia, l'ARPAB ha precisato che tali risultati non sono dovuti a inquinamento, ma piuttosto alla scarsità di acqua che ha influenzato i campionamenti. Inoltre, a causa dell'emergenza idrica, sono stati eseguiti solo dieci campionamenti mensili, contro i dodici previsti, ma sono stati comunque rispettati i minimi legali, ossia otto. La relazione, approvata dalla Giunta della Regione Basilicata, include anche il monitoraggio delle acque degli invasi di Monte Cotugno e Pertusillo. Per quest'ultimo, la classificazione è la stessa della diga del Camastra (A3), mentre per la diga di Senise la categoria è superiore, richiedendo disinfezione e un trattamento chimico-fisico normale.

Monte Cotugno, la più grande diga d'Europa in terra battuta, è un altro punto critico del sistema idrico della Basilicata. Quest'invaso, che fornisce acqua potabile e per l'irrigazione a una vasta popolazione che include il Metapontino e parte della Puglia, sta affrontando lavori di manutenzione al manto bituminoso del grande muro di sbarramento. A causa di queste operazioni e delle prescrizioni, l'invaso è stato riempito solo per metà della sua capacità. Attualmente contiene 60 milioni di metri cubi d’acqua, una quantità che rischia di essere insufficiente per soddisfare le necessità potabili e irrigue di quasi 3 milioni di persone. Nonostante l’ARPAB certifichi una buona qualità dell’acqua, la scarsità dell'invaso potrebbe diventare un serio problema per la comunità già dalla fine della prossima primavera.

