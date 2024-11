Maurizio Friolo è il nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera. La Giunta Regionale della Basilicata lo ha nominato ieri. Friolo è alla guida dell’ASM già da un anno come Commissario Straordinario e, prima ancora, ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo. “Ringrazio il Presidente Vito Bardi, l’Assessore alla Salute, Cosimo Latronico, e l’intera Giunta per la fiducia e la stima che hanno riposto in me per proseguire, nel segno della continuità, il percorso già intrapreso, di rilancio e potenziamento della sanità locale.

Sono onorato di assumere questo incarico di grande responsabilità che rappresenta una nuova sfida da condividere con tutto il personale dell’Azienda Sanitaria di Matera. Il ruolo di direttore generale è impegnativo, ma sono fiducioso e convinto che, lavorando insieme, riusciremo a rilanciare il sistema sanitario materano garantendo la migliore risposta ai bisogni di salute del nostro territorio".

Maurizio Friolo, 60 anni, avvocato cassazionista, sposato, con tre figli, è esperto di diritto e management sanitario. Nel corso della sua lunga esperienza lavorativa ha ricoperto diversi incarichi tra i quali Direttore di struttura complessa, Direttore di dipartimento, Direttore amministrativo in Aziende Sanitarie di Puglia, Calabria e Basilicata. Si è inoltre occupato di programmazione sanitaria al Dipartimento Salute della Regione Puglia. Nel curriculum del manager figurano vari master e percorsi di formazione specialistica in area salute.