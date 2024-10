Trasparenza e impegno: è ciò che chiedono l’associazione CovaContro e i sindaci dei comuni vicini al sito ITREC della Trisaia di Rotondella. La questione è tornata di stretta attualità dopo le recenti vicende giudiziarie legate all'impianto, in seguito alla chiusura delle indagini sugli sversamenti in mare. Un incontro, organizzato da CovaContro a Rotondella, ha visto la partecipazione dei sindaci di Policoro, Nova Siri e Rotondella. L'associazione ambientalista ha richiesto "più analisi ambientali dell'area e delle acque, nonché analisi sulla catena alimentare del pesce". Ha inoltre sottolineato l'importanza di "una battaglia per la trasparenza, perché questa non è più un diritto garantito".

Il sindaco di Rotondella ha ribadito l’esigenza di risposte chiare: "Ci aspettiamo innanzitutto una risposta di chiarezza e trasparenza, sia da parte delle istituzioni, quindi dalla Provincia e dalla Regione, sia soprattutto dalla Sogin".

Anche il sindaco di Nova Siri ha espresso la sua preoccupazione alla TGR Basilicata, affermando: "La preoccupazione è grande, il risalto mediatico è stato notevole, e il contenuto della notizia ha sicuramente allarmato tutti i cittadini".

Infine, il sindaco di Policoro ha sottolineato: "Vorremmo comprendere meglio qual è la situazione attuale e, soprattutto, cosa bisogna fare a breve termine per evitare che questi problemi si propaghino nel tempo".

Nel frattempo, tra Sogin e gli ambientalisti è in corso anche una battaglia legale, dato che la società ha denunciato CovaContro per violazione della privacy e per aver fatto riprese aeree del sito senza autorizzazione.