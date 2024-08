Il mondo dell'informazione, della cultura e dell'arte italiana piange la scomparsa di Mario Trufelli (5 luglio 1929, Tricarico- 3 agosto 2024, Potenza).

Mario Trufelli è stato un giornalista professionista, un poeta, uno scrittore e un intenditore d'arte.

Lo scrittore si è fatto conoscere per uno stile asciutto, evocativoe di presa immediata ed evocativa.

In primo.luogo è stato un grande giornalista, vincitore del "Premio Saint-Vincent" di giornalismo per la maniera con cui ha condotto la narrazione degli eventi del sisma del 1980.

Fu lui, quella sera del 23 novembre, a darci, da Balvano, la percezione esatta di un dramma di grande portata sociale.

Per anni ha dato, inoltre, apporti significativi al programma Check-Up: una trasmissione televisiva, nazionale, della Rai che si occupava di salute.

Splendidi sino stati i suoi apporti giornalistici per "Cronache Italiane" su Rai Uno.

È stato responsabile (caporedattore) della redazione regionale della Rai di Basilicata.

È stato un amico di grandi scrittori, pittori, poeti ed artisti: come, ad esempio, Leonardo Sinisgalli, Albino Pierro ed Ennio Calabria.

Come poeta ci ha consegnato dei versi sulla Lucania, che sono una grande pagina di letteratura italiana, che resteranno per sempre.

E anche come responsabile dell'Agenzia di Promozione Turistica (APT) si è dimostrato un valido professionista e comunicatore.

Rino Cardone