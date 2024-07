La Polizia Stradale di Cosenza ha effettuato un'importante operazione contro l'uso di autovelox illegali, sequestrando dispositivi non omologati, come stabilito da un decreto del Gip del Tribunale di Cosenza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno rivelato che gli strumenti T-Exspeed v 2.0 utilizzati per il controllo della velocità non rispettavano i requisiti normativi, invalidando così le multe emesse.

I sequestri hanno interessato vari dispositivi fissi installati lungo le strade SS 107, SP 234 e SS 106 in Calabria, estendendosi a molte altre città italiane - come riportato da Republica-, Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis. . La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3335/2024, ha confermato l'illegittimità di questi dispositivi, supportando il sequestro. Il legale rappresentante della società fornitrice è stato accusato di frode nella pubblica fornitura, poiché i dispositivi non rispettavano gli standard contrattuali.

Gli accertamenti effettuati, secondo quanto riferito dalla Polstrada di Cosenza, hanno consentito di appurare non solo la mancata omologazione ma anche l'assenza del prototipo del sistema di rilevamento, elementi indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate da tali sistemi, di proprietà di società private che vengono date in noleggio a enti locali, con il rischio concreto di danno erariale nel caso di ricorso da parte di utenti a cui spesso i giudici aditi riconoscono oltre l'annullamento del verbale anche il risarcimento delle spese.