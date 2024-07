Ieri mattina nel carcere di Matera si è verificata un'ennesima aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. Un Assistente Capo è stato preso a pugni in faccia da un detenuto e ha riportato un trauma contusivo con una prognosi di cinque giorni. Di seguito la nota di Giuseppe Messina dell'Uspp Basilicata:

“Ennesimo episodio di aggressione al Personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Matera. Soli pochi giorni fa vi è stato un ennesimo episodio a danno di un Ispettore che grazie alla professionalità avuta non è scaturita in un evento critico, ma oggi si è registrato un nuovo atto aggressivo a danno di un Assistente Capo preso a pugni in faccia da un detenuto e comunque sempre in un reparto che da tempo ormai si segnala per i molteplici episodi di aggressione. Piena solidarietà all’ ispettore ed al collega che accompagnato all’ospedale di Matera è uscito con 5 giorni di prognosi per trauma contusivo. Lo Stato prenda contezza dei gravi disordini che accadono nelle carceri italiane e proclami lo stato di emergenza”.