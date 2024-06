Spoglio avviato in Basilicata per conoscere i sindaci e i consiglieri comunali dei centri che sono stati chiamati al voto. A Potenza, secondo i primi exit poll, del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra Francesco Fanelli sarebbe tra il 47,5% e il 51,5%, seguito da Vincenzo Telesca (centrosinistra), tra il 21% e 25%. Seguono gli altri due candidati di centrosinistra: Pierluigi Smaldone (dato tra il 14 e 18%) e Francesco Giuzio (tra l'8% e il 12%); la quinta è Maria Grazia Marino (dato non rilevato nell'exit poll). Nei cinque comuni con una sola lista in corsa (Anzi, Banzi, Barile, Guardia Perticara e Gorgoglione) è stato superato il quorum del 40% dei votanti, necessario per la validità dell'elezione del sindaco: già certi di un nuovo mandato i sindaci uscenti.

A San Paolo Albanese Mosè Antonio Troiano è stato riconfermato sindaco con il 79,34% pari a 96 voti, secondo Pasquale Tufaro con 22 voti, terzo Pellegrini Strigaro con 3 voti.

notizia in aggiornamento



I COMUNI AL VOTO E I SINDACI ELETTI



ANZI Filomena Graziadei

ARMENTO

AVIGLIANO

BANZI Pasquale Caffio

BARILE Antonio Murano

BRIENZA

BRINDISI DI MONTAGANA Gerardo La Rocca

CALVERA - Pasquale Bartolomeo

CASTELLUCCIO INF.

CASTELLUCCIO SUP. Francesco Limongi

CASTELMEZZANO

CHIAROMONTE

GALLICCHIO

GUARDIA PERTICARA Pasquale Montano

LAURENZANA

MARATEA

MARSICOVETERE

MISSANELLO Nicola Conte

MONTEMURRO

NEMOLI Domenico Carlomagno

NOEPOLI Giuseppe Pasquale Valicenti

PESCOPAGANO

PICERNO

PIETRAGALLA

POTENZA

RAPONE

RIVELLO

ROCCANOVA Rocco Greco

ROTONDA

SAN CHIRICO NUOVO

SAN FELE

SAN PAOLO ALBANESE - Mosè Antonio Troiano

SAN SEVERINO LUCANO - Giuseppe Ciminelli

SANT’ANGELO LE FRATTE

SATRIANO DI LUCANIA

SAVOIA DI LUCANIA

SPINOSO Pasquale De Luise

TERRANOVA DI POLLINO

TITO

TRIVIGNO Marco Guarini

VENOSA

VIGGIANO

--- CALCIANO

CIRIGLIANO

GARAGUSO

GORGOGLIONE Carmine Nigro

MIGLIONICO

NOVA SIRI

POMARICO

ROTONDELLA

SCANZANO JONICO

VALSINNI