Francavilla In Sinni è stata individuata quale nuova sede per un presidio rurale dei vigili del fuoco, che sarà fondamentale non solo per l’attività antincendio ma anche per ridurre i tempi di intervento in caso di emergenze.

Lo si apprende da un nota a firma di Guido Parisi, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La posizione strategica di Francavilla, Comune facente parte del Parco Nazionale del Pollino, anche per i collegamenti con la Sinnica e la Sarmentana, rendono particolarmente rilevante l’attivazione del presidio che, nell’attesa del completamento della struttura in via Tartarea, avrà quale sede temporanea la palestra della scuola media.

La scelta di Francavilla, spiega Parisi, ricade "nell’ottica di un corretto bilanciamento della distribuzione dei presidi rurali sul territorio della Basilicata" ed "a seguito della valutazione delle attività poste in essere nell’anno in corso, ed eventualmente il seguente, si potrà valutare successivamente l’ipotesi della sua attivazione quale distaccamento volontario dei vigili del fuoco, ovvero di aggiungerlo ai 31 presidi previsti nel Progetto Nazionale".

“Un plauso a Guido Parisi, capo del dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, ed al comando regionale, che, vista la nostra posizione strategica, hanno recepito l’istanza della nostra comunità per abbattere i tempi di soccorsi e di intervento”, ha commentato il sindaco Romano Cupparo.

Gianfranco Aurilio

