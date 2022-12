L’ASP comunica il calendario del mese di gennaio 2023 per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-COVID-19. Il link per accedere alla piattaforma di prenotazione è il seguente: Vaccinazione Anti COVID-19 (vaccinicovid.gov.it) Si precisa che le prime dosi per i soggetti dai 12 anni in poi restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 6 mesi agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria.

La prenotazione sulla piattaforma Poste è altresì obbligatoria per la somministrazione della terza, della quarta e della quinta dose. L’intervallo minimo di 120 giorni dalla fine del ciclo primario o dall’ultima dose di richiamo effettuata verrà calcolato in automatico dalla piattaforma.

Per gli OVER 80 si conferma l’accesso libero ai punti vaccinali.

Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di accettazione e somministrazione, gli assistiti sono gentilmente pregati di recarsi presso i centri vaccinali attenendosi strettamente agli orari indicati nella conferma della prenotazione e di presentarsi muniti degli appositi moduli debitamente compilati e sottoscritti, scaricabili al seguente link: Modulistica vaccinazioni anticovid-19 - ASP Basilicata