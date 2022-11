Giovedì 1 dicembre alle ore 10.30, presso la sala della Bibliomediateca “Nicola Basile” di Viggiano, avrà luogo la sottoscrizione del nuovo accordo Quinquennale “Bonus Energetico a supporto dei cittadini dei comuni dell’Alta Val d’Agri.” Al termine di un lungo periodo di trattative e consultazioni, il Presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala annuncia di aver trovato la quadra con le compagnie Petrolifere: “si tratta di un accordo fortemente voluto che va addirittura a migliorare la situazione precedente. In qualità di rappresentanti Istituzionali di questi 11 Comuni che garantiscono da anni alla Basilicata e all’Italia intera un apporto decisivo dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico, ritenevamo davvero imprescindibile questo riconoscimento. È stata una lunga trattativa che mi ha visto impegnato quotidianamente per tutelare fino in fondo gli interessi di tutti i cittadini della Val d’Agri. Voglio sottolineare che questo accordo non era affatto scontato: tanti sono stati gli ostacoli che abbiamo dovuto superare nel corso di un periodo di lunga contrattazione con i rappresentanti delle compagnie petrolifere. Nonostante questo, quando l’impegno è concreto e tangibile rispetto agli interessi dei territori che si vogliono difendere, i risultati prima o poi arrivano. La mia profonda soddisfazione per la chiusura di questo accordo risiede nel fatto che, nei prossimi cinque anni, una cifra pari a 22,5 milioni di euro verrà liquidata direttamente per coprire il costo dell’energia ai nostri cittadini. Apprezzo, inoltre, lo sforzo della Joint -Venture Eni-Shell per aver acconsentito a stipulare un accordo positivo e produttivo per tutte le parti in causa.”

Nel corso dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione anche dei rappresentanti di Eni-Shell e degli undici Sindaci dei Comuni interessati, verranno illustrati i dettagli tecnici ed economici dell’intesa.

.Scarica la bozza della delibera