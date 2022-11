La Regione Basilicata ha avviato l’iter per chiedere il riconoscimento dell’area di crisi complessa a Melfi. L’assessore regionale alle attività produttive Alessandro Galella, insieme al sindaco Giuseppe Maglione e ai rappresentanti istituzionali della Provincia, hanno incontrato le Associazioni di categoria e Sindacati. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli step che vedranno impegnata la Regione Basilicata in questo percorso, che ha riscontrato apprezzamenti da tutte le parti in causa, favorevoli anche alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa a sostegno delle vertenze aperte.

L’incontro di oggi a Potenza, che ha visto anche la partecipazione del direttore generale e dei funzionari tecnici del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Basilicata, ha aperto un percorso concertativo. Il procedimento avviato dalla Regione Basilicata è stato apprezzato sia dalle Associazioni di categoria sia dai sindacati, che ne hanno condiviso principi e finalità. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione nell’immediato per rilanciare il tessuto industriale del territorio, attraverso la promozione degli investimenti per accrescere l'attrattività e la competitività del sistema produttivo. Nelle prossime settimane sarà definito il protocollo d’intesa tra la Regione e le parte sociali per rafforzare l’iter, che sarà avviato formalmente a dicembre con una delibera giunta e la successiva presentazione dell’istanza di riconoscimento di area industriale di crisi complessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.