Alessandro Di Sario, consigliere comunale di minoranza di Castronuovo di Sant'Andrea, ha inviato alla nostra redazione una segnalazione che riguarda lo stato in cui versa un tratto della strada Serrapotina, che ricade nel territorio del Comune di Chiaromonte, poco dopo il bivio per Roccanova. Si tratta di un ponte già in passato interessato da interventi a causa della chiusura del 1 dicembre 2013, quando per le forti precipitazioni e per l'ingrossamento del torrente sottostante, l'acqua aveva danneggiato uno dei piloni della struttura. Di Sario, che parla a nome del gruppo consiliare di minoranza di cui fa parte, sollecita interventi ma, nell'immediato, ''che almeno si proceda in tempi brevi a segnalare, con apposita cartellonistica, il pericolo per gli automobilisti. Parliamo di un viadotto posto ad un incrocio importante perchè porta verso l'ospedale di Chiaromonte da un lato, dall'altro verso Roccanova e la Val d'Agri. Purtroppo, come tanti altri tratti stradali in Basilicata, anche questo è figlio di nessuno, nato all'epoca delle Comunità Montane e poi Aree Programma. Occorre un intervento celere, credo che non si possa aspettare l'inizio dei lavori, finanziati, dell'ultimo tratto della Serrapotina, per poter effettuare interventi di rifacimento di questi giunti in una situazione che riguarda anche altri tratti e non solo questo. Basterebbero piccole cifre, non possiamo aspettare oltre. Chiediamo che, nel frattempo, venga segnalato almeno il pericolo per centauri e automobilisti''.

