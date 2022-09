I personalismi non hanno giovato al partito più tradizionale di Basilicata, il PD, che per la prima volta nella sua storia non avrà un rappresentante al Senato. La divisione interna al Partito Democratico che ha portato al trasferimento dell’ex governatore Marcello Pittella al partito di Calenda, dando vita ad un derby tutto lucano tra ex governatori con Vito De Filippo, si è dimostrata una mossa fratricida, che non ha consentito a nessuno dei due big politici di Basilicata di poter ottenere il seggio al Senato.

Con l’affermazione del Movimento cinque stelle, primo partito in Basilicata che al Senato ha preso il 24,36% e alla Camera il 25% ha descritto uno scenario che vede i due seggi dell'uninominale - cioè quelli assegnati nello scontro diretto tra le coalizioni - al centrodestra assegnati a Elisabetta Casellati, presidente uscente del Senato e a Salvatore Caiata riconfermato (nella passata elezione era stato eletto con il M5S).

Per quanto riguarda il proporzionale - 5 i seggi da attribuire con questo sistema - i due relativi al Senato vengo assegnati a Gianni Rosa, capolista di Fratelli d'Italia, e a Mario Turco del M5S.

Per la Camera, invece, ancora incertezza sui tre seggi da assegnare.



