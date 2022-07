Scende il tasso di positività al covid al 23,7% con 1239 test processati il 24 luglio, sono emerse 294 nuove positività e 230 guariti. La curva degli attuali positivi si sta appiattendo e cresce di poche unità, 15.563 gli attuali positivi in regione di cui 15.470 in terapia intensiva.

Scendono anche i ricoveri a 93 unità ma aumentano i pazienti nelle terapia intensiva (3), nonostante il calo l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, conferma un tasso di occupazione dei posti letto in area medica in Basilicata al 28%, superiore alla media nazionale del 17%. Scendono i nuovi positivi sia a Matera (40) che a Potenza (48), cosi come a Venosa (12) e Policoro (13).

Clicca qui per il report completo