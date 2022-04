La Basilicata si è classificata nel 2021 al 20° posto (era risultata 19esima nel 2020) tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare.

Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index” - strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire - realizzato da “Welfare, Italia”, Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti.

Il Welfare Italia Index viene presentato analiticamente all’interno del Rapporto Annuale del think tank Welfare Italia, disponibile sul sito di Welfare Italia.

Il Welfare Italia Index è basato su 22 Key Performance Indicator che misurano dimensioni di input, ovvero indicatori di spesa (pubblica e privata) in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio (ad esempio l’ammontare allocato tramite Fondo Sanitario Nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale o l’assegno pensionistico medio mensile degli over 65) e dimensione di output1, ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare (ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà).

Con riferimento agli indicatori di spesa, la Regione ottiene un punteggio di 57,2 posizionandosi al 21° posto (ultima Regione in Italia), mentre performa meglio con riguardo alla componente di indicatori strutturali, in cui la Regione si posiziona al 17° posto, con un punteggio pari a 49,7.

Dal calcolo dei parametri è emerso che la Basilicata mostra diverse lacune negli indicatori relativi alle risorse a disposizione per il sistema di welfare. Infatti, è risultata all’ultimo posto tra le Regioni italiane per quanto riguarda la spesa sanitaria privata pro capite (274 Euro contro i 479 Euro della media italiana), il penultimo per spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido (3.917 Euro rispetto ai 5.537 Euro della media italiana) e il terzultimo per spesa previdenziale media su popolazione over-65 e per spesa in interventi e servizi sociali pro capite (59 Euro a fronte dei 127 Euro della media italiana). La regione è, infine, agli ultimi posti in classifica anche con riferimento alla spesa sanitaria pubblica pro capite (1.978 Euro contro i 2.114 Euro della media italiana).

Se le criticità maggiori sono quelle relative alle risorse per sanità e previdenza, la Regione ottiene invece risultati migliori negli indicatori di spesa dell’area politiche sociali e per l’educazione e la formazione: in particolare, si classifica 6° (5° nel 2020) per spesa pubblica per consumi finali per l’istruzione e la formazione in % del PIL regionale (4,7 % contro il 3,3 % nazionale), 6° per beneficiari da sussidio di disoccupazione NASPI su popolazione 15-64 anni con il 5,4% (dato nazionale 5,1%) e risulta al 9° posto (8° nel 2020) nella spesa per Reddito di Cittadinanza sulla popolazione regionale (12,2 Euro pro-capite nel 2021, dato nazionale 11 Euro pro-capite).

In termini di disoccupazione, la Basilicata è 13° (14° nel 2020) con un tasso del 8,6% contro il 9,2% della media italiana, mentre è risultata 16° (17° nel 2020) per giovani NEET, che non studiano né lavorano, sulla popolazione tra 15 e 34 anni (30 % contro il 19,8%) e 17° per cittadini inattivi su popolazione in età lavorativa con più di 34 anni (70 % contro il 44,4 %).

Contestualmente, la Basilicata risulta 17° (18° nel 2020) per posti in asili nido autorizzati, con 16 posti ogni 100 bambini di 0-2 anni (dato nazionale 26,8), ed è al 20° posto (stesso piazzamento del 2020) per spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido (3.917 Euro a fronte dei 5.537 Euro della mediana italiana).

Nota 1 - I 22 Key Performance Indicator

Indicatori di risorse, pubbliche e private, allocate nella regione (indicatori di input)

Area sanitaria



spesa sanitaria pubblica pro-capite: ammontare allocato a una singola Regione tramite Fondo Sanitario Nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale (in euro pro-capite)



spesa sanitaria privata pro-capite: comprensiva delle due componenti di spesa intermediata e di spesa out-of-pocket sostenuta dalle famiglie residenti nel territorio regionale; (in euro pro-capite)



Area politiche sociali



spesa in interventi e servizi sociali pro capite: spesa in conto corrente impegnata dai Comuni delle diverse Regioni per l’erogazione dei sevizi socio-assistenziali (sono comprese spese in immobili, personale, attrezzature, costi di affidamento a terzi, ecc.); (in euro pro-capite)



spesa in Reddito e Pensione di Cittadinanza sul totale della popolazione regionale: come derivanti dal database ad hoc di INPS; risorse annue in euro per ogni cittadino



beneficiari di sussidi di disoccupazione NASPI -Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (individui beneficiari sul totale della popolazione attiva della Regione);



Area previdenza



spesa previdenziale su totale della popolazione anziana (over-65); assegno medio mensile sul totale degli over 65



contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza (Percentuale sul totale di PIL regionale);



contributo medio a forme di previdenza integrative (importo medio in euro versato per ogni sottoscrittore)



Area educazione e formazione



spesa pubblica per consumi finali legati a istruzione e formazione (percentuale sul totale del PIL regionale);



spesa media regionale per utente che usufruisce di asili nido (euro per bambino frequentante)



Indicatori strutturali di welfare (indicatori di output):

Area sanitaria



Meridiano Sanità Index (area "Stato di salute della popolazione"): valuta i risultati del sistema sanitario in termini di salute della popolazione attraverso un set di indicatori che comprende aspettativa di vita, mortalità, fattori di rischio per la salute degli adulti e dei bambini, tasso di prevalenza standardizzato per patologie croniche ad alto impatto e comorbidità; (indice sintetico di più indicatore)



Meridiano Sanità Index (area "Efficacia, efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria"): valuta indicatori di appropriatezza di prescrizioni, prestazioni e ricoveri, che rappresentano anche delle proxy dell’efficienza organizzativa delle cure territoriali, indicatori di efficacia delle cure, un indicatore sulla degenza media in ospedale, la durata delle liste di attesa ed infine i livelli di immigrazione sanitaria per ciascuna Regione; (indice sintetico di più indicatore)



Area politiche sociali



Tasso di disoccupazione a livello regionale (percentuale su popolazione over 15 anni);



Percentuale di NEET (Not in Education, Employment or Training), (percentuale delle persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione sul totale della popolazione di giovani della medesima fascia d’età della Regione);



Cittadini inattivi (percentuale sul totale della popolazione con più di 34 anni);



Part-time femminile involontario (lavoratrici con orario ridotto che dichiarano di avere accettato un lavoro part-time in assenza di opportunità di lavoro a tempo pieno) in quanto indicatore dell’esclusione delle donne nel mercato del lavoro; (tasso di part-time involontario tra occupati di 15 anni e oltre su 100 occupati part-time);



Percentuale di famiglie in povertà relativa sul totale delle famiglie regionali;



Social housing: numero alloggi popolari a livello regionale registrato all’interno del Sistema Integrato di Fondi Immobiliari (FIA), così come rendicontato da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr (numero di alloggi ogni 100mila abitanti della regione);



Area previdenza



Numero di pensionati ogni 100 abitanti;



Partecipazione a forme pensionistiche complementari: percentuale di lavoratori che hanno sottoscritto una forma previdenziale complementare di secondo o terzo pilastro (fondi negoziali, fondi aperti o Piani Individuali Pensionistici);



Area educazione e formazione