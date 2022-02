Nella giornata di ieri, sono stati processati 7.111 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.182 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.080 guarigioni. Inoltre è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Bella, 1 residente a Francavilla in Sinni, 1 residente a Pietrapertosa.In totale sono 98 le persone ricoverate: 47 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

La task force regionale comunica anche che nella giornata di ieri, 7 febbraio, sono state effettuate 2.930 vaccinazioni. A ieri sono 464.731 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,0 per cento), 427.963 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,4 per cento) e 315.844 (57,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.208.538 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane). Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo di oggi

La curca del contagio negli ultimi 15 giorni in alcuni comuni lucani

Il Covid19 in Basilicata sta lentamente calando, anche se l'infezione continua a girare con numeri alti in alcuni territori. Negli ultimi 3 giorni a Matera sembra ridimensionarsi la curva dei nuovi positivi che si è fermata a 280 casi con 210 guarigioni, ma se guardiamo il lungo periodo in 15 giorni i positivi riscontati a Matera sono 1902, un dato molto alto, i guariti in 15 giorni sono stati 1212 con un incremento degli attuali positivi 690.

La situazione peggiora a Potenza che fa registrare il numero più alto di positivi in tre giorni, 321 su 154 guariti, negli ultimi 15 giorni a Potenza si sono riscontrate 1463 infezioni da covid e 986 guariti con un incremento della curva degli attuali positivi a 477 casi.

Situazione che resta pressoché stabile in tutto il territorio regionale, dove però in alcune aree dove nei giorni scorsi avevamo assistito ad una rapida discesa della curva, negli ultimi tre giorni si assiste ad una leggera ripresa dell'infezione, esempio a Lauria che ha fatto registrare 65 casi di positività in tre giorni a fronte di 52 guarigioni; così Francavilla in Sinni con 27 positivi e 17 guarigioni. Nei 15 giorni in esame Lauria ha un trend positivo con 291 positivi e 412 guariti ed un calo di 121 casi, Francavilla subisce un lieve peggioramento con 95 casi positivi e 91 guariti e un più 4 nella curva degli attuali positivi.

Situazione buona a Senise e Sant'Arcangelo che in 15 giorni fanno registrare rispettivamente, Senise 99 positivi e 152 guariti –53 casi, Sant'Arcangelo 179 positivi e 227 guariti -48 casi. Situazione in miglioramento ma con casi di positività ancora alti che evidenziano come l'infezione gira ancora nelle due comunità. Negli ultimi tre giorni sono migliorati i dati di Melfi e Policoro, meno per Pisticci. A Melfi 43 nuovi positivi su 70 guariti -27 casi, nei 15 giorni 396 positivi e 337 guariti con un + 59. A Policoro 84 nuovi positivi su 94 guariti -10 casi, nei 15 giorni 511 positivi e 337 guariti con un + 174. A Pisticci in 15 giorni si sono registrati 573 positivi e 180 guariti +393. Stabile l'infezione a Tursi che in 15 giorni fa salire la curva degli attuali positivi di 10 casi.



