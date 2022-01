Sono 766 i nuovi positivi in Basilicata, un dato che decresce rispetto ai giorni scorsi. Decrescono anche i ricoveri che scendono a quota 70 con 2 in terapia intensiva. Purtroppo si registrano ancora 3 decessi, 2 a Ferrandina e 1 a Matera, i guariti sono 172. Potenza , Matere e Lavello i comuni con più contagi, di seguito il report dati tamponi processati in data 7 gennaio 2022.

Tamponi molecolari totali n. 537.403

Tamponi molecolari totali negativi n. 492.081

Persone testate n. 270.924

Test antigenici totali 28.954



Tamponi molecolari di giornata n. 2.630

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 766

Tamponi molecolari negativi n. 1.864



RICOVERATI N. 70

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 18

Pneumologia n. 17

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 2



A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 27

Pneumologia n. 6

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 172

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 3

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3

Matera

Ferrandina n. 2

POSITIVI TOTALI N. 766

Positivi residenti 734

Positivi residenti provincia di Potenza 501

Positivi residenti provincia di Matera 233

N. Comune

1 Abriola

8 Accettura

2 Acerenza (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)



15 Albano di Lucania

8 Aliano

21 Anzi

7 Atella

18 Avigliano (domiciliati a Potenza, Matera ed in Umbria )

7 Balvano (n. 1 domiciliato in Emilia Romagna)

5 Banzi

7 Baragiano

3 Barile

11 Bella

22 Bernalda

21 Brienza

2 Brindisi di Montagna

3 Calciano

1 Calvello

12 Campomaggiore

1 Castelgrande

1 Colobraro (domiciliato a Policoro)

2 Ferrandina

5 Filiano (n. 1 domiciliato a Matera e n. 1 nel Lazio)

4 Forenza (n. 1 domiciliato in Emilia Romagna)

2 Francavilla in Sinni (n. 1 domiciliato a Scanzano Jonico)

4 Gorgoglione

1 Grassano

3 Irsina

3 Latronico

3 Lauria

33 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Maratea

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

2 Maschito

86 Matera

27 Melfi (n. 1 domiciliato a Potenza e n. 1 a Ginestra)

1 Miglionico

5 Moliterno

8 Montalbano Jonico (n. 1 domiciliato a Scanzano Jonico)

2 Montemilone

2 Montescaglioso

16 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Lavello e n. 1 a Tito)

16 Nova Siri

4 Oppido Lucano

9 Palazzo San Gervasio

3 Pescopagano

5 Picerno

3 Pietragalla

1 Pietrapertosa

8 Pisticci

23 Policoro (n. 1 domiciliato a Rotondella e n. 1 a Tursi)

90 Potenza (n. 1 domiciliato a Brienza, n. 1 a Melfi, n. 1 Matera)

1 Rapolla

4 Ripacandida

5 Rotondella (n. 1 domiciliato a Nova Siri)

1 Ruoti

3 Salandra

1 San Chirico Nuovo

20 San Fele

1 San Paolo Albanese

1 Sant’Arcangelo

27 Satriano di Lucania

2 Savoia di Lucania

16 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

4 Stigliano

10 Tito

20 Tolve

3 Tricarico

4 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

2 Vaglio di Basilicata

2 Valsinni

27 Venosa (n. 2 domiciliati a Melfi e n. 1 a Rapolla)

1 Vietri di Potenza

2 Viggianello



Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 8

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

1 Campania (domiciliato a Stigliano)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Nova Siri)

1 Lazio (domiciliato a Potenza)

3 Lombardia (n. 2 domiciliati a Brienza e n. 1 a Montalbano Jonico)

1 Albania (domiciliato a Matera)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 24

N. Regione/ Stato estero

2 Calabria

1 Campania

1 Emilia Romagna

6 Lombardia

11 Puglia

1 Piemonte

2 Toscana



GUARITI TOTALI N. 172

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 166

N. Comune

1 Abriola

3 Brindisi di Montagna

2 Calciano

1 Castronuovo di S. Andrea (domiciliato a Laurìa)

2 Chiaromonte

1 Forenza

2 Francavilla in Sinni

1 Genzano di Lucania

7 Grassano

2 Grottole

3 Irsina

1 Lagonegro

2 Latronico

2 Laurenzana

18 Lauria

1 Lavello

9 Maratea

13 Matera

2 Melfi

15 Miglionico

1 Montalbano Jonico

5 Montescaglioso

1 Nemoli

2 Noepoli

1 Palazzo San Gervasio (domiciliato in Piemonte)

1 Pietragalla

1 Pignola

1 Policoro

1 Pomarico

2 Potenza

2 Rapolla

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Salandra

2 San Fele

2 Senise

1 Tolve

47 Trecchina

5 Tricarico

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Grumento Nova)

2 Lazio (domiciliati a Senise e Pisticci)

Guariti residenti in altra Regione n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Emilia Romagna

1 Lazio

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 9.525

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 9.455

DECEDUTI RESIDENTI N. 622

GUARITI RESIDENTI N. 30.920