Dopo gli appelli inviati alla categoria dei Farmacisti Lucani e alla Regione Basilicata, il farmacista di Sant’Arcangelo (PZ), Nicola Giordano, non arretra di un millimetro ed anzi, continua la sua battaglia con la solita determinazione tanto da chiedere un intervento direttamente al generale Figliuolo e a tutti i lucani che intendono condividere questa causa che, lo ricordiamo, vede protagonisti la Basilicata assieme ad altre poche regioni in Italia. “Mi rivolgo a tutti coloro che si sono convinti anche se magari fino a poco tempo fa erano fermi e decisi a non sottoporsi alla vaccinazione ma, anche a tutti coloro che vogliono poter godere degli stessi diritti di cui usufruiscono in altre regioni, ovvero quello di potersi vaccinare in strutture come le farmacie situate all’interno della propria comunità, senza dover attendere date che potrebbero provocare lunga attesa e raggiungere punti vaccinali distanti, a farsi ascoltare dalle istituzioni inviando il loro proposito di sottoporsi alla vaccinazione ed eventuali lamentele a tal riguardo, al mio numero di cellulare. Il tutto per far si che il gen. Figliuolo in primis e, gli organi responsabili della nostra regione, comprendano i tanti disagi dei cittadini lucani che in questo particolare periodo, faticano a trovare un punto vaccinale dove potersi vaccinare. Personalmente dopo aver chiesto l’intervento solerte che voi de La Siritide avete riportato negli articoli precedenti, della Federfarma Basilicata e la Regione Basilicata, non avendo ricevuto i risultati sperati, ho contattato direttamente la “struttura commissariale emergenza covid-19” che, oltre a ringraziarmi per la comunicazione mi ha informato di averla segnalata alla nostra “Regione”. Non contento però, ho inviato una richiesta di intervento direttamente al gen. Figliuolo e, per dare ancora più spinta e forza a questa richiesta diretta di interessamento da parte del generale, vi esorto ad essere solidali e compatti a sostenere questa mia e di pochi altri colleghi”. Per tutti coloro che sono intenti nel condividere tale iniziativa il numero da contattare anche tramite Whatsapp è: 3461260478

Carlino La Grotta