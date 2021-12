Continua a tenere banco anche in questo Natale 2021 la pandemia di covid19. In Basilicata continuano ad aumentare i casi di covid il tutto a ridosso proprio delle festività, alla vigilia l'ultimo report regionale ha fatto segnare un incremento dei casi, registrando in un solo giorno 276 nuovi positivi, 14 in più rispetto al 23 dicembre, che aveva fatto segnare 262 nuovi casi. Un trend molto preoccupante , visto che una settimana fa il dato si aggirava intorno ai 150 casi al giorno.

I casi in aumento sono ancora a Matera (40), a Lavello (43), Melfi (22), Venosa (12), sembra non arrestarsi la pandemia a Lauria che in un solo giorno ne registra 28 di casi. Nella valle del Mercure oltre a Lauria, si registrano ancora casi a Trecchina (4) e Nemoli (4). Nel Senisese, invece, dopo l'aumento della settimana scorsa, i dati sembrerebbero in calo. Qui le forze dell'ordine stanno eseguendo controlli a tappeto nei locali, controllando il green pass. Anche il Metapontino, finora sfiorato dalla pandemia, inizia a far registrare nuovi casi, come a Policoro 10 in un giorno.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 45 a Potenza; 12 pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 16 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 506.836 tamponi molecolari, di cui 469.880 sono risultati negativi, e sono state testate 259.531 persone. Test antigenici totali 27.548.

