Questa mattina, alle 05:30 circa, una lavoratrice della Proma - azienda che opera all’interno dell’area industriale di San Nocola di Melfi- uscendo dallo stabilimento, alla fine del turno di notte, è stata investita mentre attraversava la strada, da un pullman.

Lo scorso 3 Dicembre, avevamo segnalato, agli organi competenti: Assessore Infrastrutture e Mobilità, Asi, Apibas e Prefetto, come l'area fosse scarsamente illuminata, il che poteva mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori che vi transitano in uscita ed in ingresso dall'azienda, per raggiungere le fermate degli autobus. La rabbia è tanta, perché ancora una volta, le inadempienze di chi dovrebbe garantire la sicurezza e l'incolumità di cittadini e lavoratori, ha portato ad un evento che con il buon senso, con l'ascolto e tempestività di intervento, si sarebbe potuto evitare. Ed invece ancora una volta constatiamo che in questo paese, purtroppo, per smuovere la coscienza e l’abnegazione, che dovrebbero essere propri "degli addetti ai lavori", devono accadere per forza le tragedie . Noi ovviamente ci auguriamo che chi ha sbagliato paghi senza se e senza ma, ma soprattutto auguriamo alla lavoratrice, attualmente ricoverata in gravi condizioni, all'Ospedale San Carlo, di riprendersi e di ritornare alla propria vita.

Uilm Basilicata



18/12/2021 - Incidente San Nicola di Melfi, Evangelista (Fim): Istituzioni intervengano per mettere in sicurezza la strada

In riferimento al grave incidente di questa mattina a San Nicola di Melfi, il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista chiede un intervento immediato delle autorità...continua->