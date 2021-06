Lavello: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarā sospesa dalle ore 16:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. LAVELLO: LAVELLO: Nelle seguenti c.de Rurali: c.da Finocchiaro, Santa Lucia c.da Mezzana del Cantore, c.da Ariaccia Samele c.da Martuscella, C.da Messere e contrade limitrofe.



Montemilone: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarā sospesa dalle ore 16:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. MONTEMILONE: C.da delle Macinale, c.da Santa Maria, c.da Lupara, C.da Dulcito, C/DA MEZZA MESE SNC, C.da Spina Amara, Lama di Bufala, Demanio Grande, c.da Valle Castagna, C.da Valle Cornuta e contrade limitrofe.



Palazzo San Gervasio: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarā sospesa dalle ore 16:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. PALAZZO SAN GERVASIO: Nelle seguenti contrade rurali: c.da Piani Santa Lucia, Terzo di Capo e contrade limitrofe.



Melfi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarā sospesa dalle ore 16:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. MELFI: Nelle seguenti contrade rurali: Contrade Inviso, c.da Rendina c.da Lo Pinto c.da Amendolecchia e c.de limitrofe.