“All’alba del terzo anniversario della mia Amministrazione, con grande orgoglio vi comunico che ieri è stata vinta una grande battaglia per la nostra comunità: alla terza conferenza di servizi della Regione Basilicata, relativa al progetto dell’impianto di mega-eolico della WKN-ENEL Green Power che prevedeva 4 aerogeneratori in località Pisterola, il lavoro prodotto in questi anni e le conseguenti osservazioni ci hanno portato ad ottenere una “grande vittoria” con l’eliminazione dei quattro ecomostri di 150 metri di altezza previsti dal progetto alle spalle del nostro castello. Un risultato incredibile per la nostra comunità, per il nostro panorama, per le nostre aziende agricole e soprattutto per i nostri figli, perché proteggere il nostro ambiente e il nostro paesaggio vuol dire garantire l’integrità di un’importante eredità, di un patrimonio che diventa strumento di vanto e di sviluppo dell’intero territorio. Salvaguardare i luoghi familiari della propria vita e poter decidere il futuro del nostro territorio è in assoluto la cosa più bella che potesse succedere in questo 10 giugno 2021.Che sia chiaro, continueremo ad essere sentinelle e guerrieri pronti a difendere il nostro territorio”.

Non può che essere soddisfatto Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, per la battaglia vinta in sede di Conferenza di servizi sulla questione relativa al Parco Eiolico che interessa anche il suo Comune.

“Sicuramente questa bocciatura non è piaciuta alla società, che ha già anticipato l’intenzione di adire le vie legali, immagino, contro la Regione - ci ha detto lo stesso primo cittadino - anche perché, per loro, si tratta di un progetto molto importante. La società fonda le sue ragioni sull’approvazione del progetto avvenuta nel 2014 da parte di tutti gli enti preposti, mentre, adesso, non si spiega come mai, nonostante le migliorie e l’abbattimento dell’impatto ambientale, il progetto sia stato bocciato sulla base dei rilievi sollevati dal Comune di Muro Lucano. La Sopraintendenza e l’Ufficio del paesaggio ci hanno dato ragione ed hanno eliminato dal progetto questi 4 aerogeneratori, che sarebbero stati installati nel nostro territorio”.

Segnatamente, l’Amministrazione comunale lamentava l’impatto dell’impianto sotto il profilo paesaggistico e, per dimostrare la propria tesi, aveva anche diffuso delle istantanee da cui si vedeva la simulazione del posizionamento delle pale qualora fossero state realizzate.

“Per dimostrare le nostre ragioni – ricorda Setaro – usando le coordinate precise, ci recammo sul luogo in cui era previsto sorgessero le pale, dopodiché, abbiamo fatto alzare i droni all’altezza massima prevista per la pala in modo e la stessa cosa abbiamo fatto dall’altra parte del paese, nel belvedere, che è una zona molto frequentata dai turisti ed, effettivamente, abbiamo dimostrato che le pale sarebbero state evidenti dietro il castello. Abbiamo trasmesso lo studio alla Sopraintendenza e alla Regione, che hanno confermato come le nostre preoccupazioni fossero fondate stralciando le quattro pale previste in territorio di Muro Lucano, delle dieci totali. Le rimanenti mi sembra riguardino i territori di San Fele e Rapone. Per noi - conclude il primo cittadino murese - si tratta di un successo enorme, ci siamo dedicati anima e corpo a dimostrare quanto fosse impattante questo progetto. È vero che simili osservazioni non sarebbero di competenza di un Comune, ma, come ho affermato durante la Conferenza dei servizi, è dovere di un sindaco portare e rappresentare le istanze del proprio territorio in ogni sede. E quanto abbiamo fatto dimostra che, avvalorare le proprie tesi con cognizione di causa, consente anche di prevalere contro un colosso come Enel”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it