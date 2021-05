REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 9 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 8 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 335.008

Tamponi molecolari totali negativi n. 307.416

Persone testate n. 193.651

Test antigenici totali 14.855





Tamponi molecolari di giornata n. 1.469

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 104

Tamponi molecolari negativi n. 1.365

RICOVERATI N. 146

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 06





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 15

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 05





GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 148





DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 104

Residenti: n. 102

N. Comune

4 Acerenza

1 Albano di Lucania (domiciliato a Potenza)

5 Avigliano

1 Baragiano

3 Bernalda

5 Cancellara

2 Ferrandina

1 Filiano

2 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Potenza)

4 Lagonegro

3 Laurìa

5 Lavello

8 Matera

1 Melfi

1 Moliterno

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

10 Pietrapertosa

4 Pignola

4 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

2 Rapolla

10 Rionero in Vulture

2 Rivello

1 Rotondella

2 Ruoti

1 San Fele

1 Stigliano

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Piemonte (domiciliato a Laurìa)





Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 148

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 148

N. Comune

18 Atella

3 Baragiano

6 Barile (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Bernalda

1 Brienza

2 Brindisi di Montagna

1 Campomaggiore

1 Cancellara

1 Ferrandina

1 Garaguso

1 Marsico Nuovo (domiciliato a Picerno)

8 Matera

2 Miglionico (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

3 Muro Lucano

12 Oppido Lucano

9 Picerno

1 Pignola (domiciliato a Tolve)

6 Policoro

2 Rapolla

14 Rionero in Vulture

5 Ripacandida

7 Ruvo del Monte (n. 1 domiciliato a Rapone)

1 Sasso di Castalda

10 Tito

23 Tolve

1 Trivigno

3 Vietri di Potenza





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.774

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.628

DECEDUTI RESIDENTI N. 527

GUARITI RESIDENTI N. 18.102