Oggi sono 219 i tamponi positivi tra quelli processati ieri in Basilicata. Si è verificato un decesso, i ricoveri restano sostanzialmente invariati e vengono riportati anche 116 guarigioni.

Tamponi molecolari di giornata n. 1.709

Test antigenici totali 13.319





TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 219

Tamponi negativi n. 1.490

RICOVERATI N. 180

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 36

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 07





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 17

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 07





GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 116





DECESSI TOTALI N. 1

Deceduti Residenti n. 1

• Montalbano Jonico

POSITIVI TOTALI N. 219

Residenti: n. 213

N. Comune

3 Abriola

18 Atella

12 Avigliano

2 Barile (domiciliato a Rionero in Vulture)

7 Bernalda

1 Brienza

12 Castelluccio Inferiore

2 Castelluccio Superiore

1 Filiano

1 Francavilla in Sinni

2 Garaguso

2 Genzano di Lucania

1 Grassano

2 Irsina

12 Lavello

1 Maratea

1 Marsicovetere

1 Maschito (domiciliato a Potenza)

19 Matera

7 Melfi

1 Miglionico

7 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Muro Lucano

1 Oppido Lucano

9 Palazzo San Gervasio

3 Pescopagano

8 Picerno

4 Pignola

4 Pisticci

14 Policoro

1 Pomarico

13 Potenza

20 Rionero in Vulture

4 Rotonda

3 Ruvo del Monte

1 Savoia di Lucania

1 Scanzano Jonico

1 Tolve

5 Tricarico

1 Tursi

2 Venosa





Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

2 Georgia (domiciliati a Matera)

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 116

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 115

N. Comune

1 Atella

2 Avigliano

1 Barile

1 Chiaromonte

1 Ferrandina

2 Filiano

2 Francavilla in Sinni

2 Grottole

1 Lagonegro

3 Laurìa

1 Maratea

4 Matera

7 Melfi

64 Montescaglioso

4 Pisticci

8 Policoro (n. 1 domiciliato a Bernalda)

1 San Fele

3 Tricarico

7 Tursi

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Montescaglioso)





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.492

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.312

DECEDUTI RESIDENTI N. 479

GUARITI RESIDENTI N. 15.543