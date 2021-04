Sono 80 i nuovi positivi di oggi in Basilicata.Sarebbe oltre il 17%, considerato che i tamponi molecolari processatri ieri sono stati 'solo' 450. Purtroppo si sono verificati anche 5 decessi e i ricoverati sono 190.

RICOVERATI N. 190

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 20

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 16

Medicina Interna Covid n. 21

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 53

DECESSI TOTALI N. 05

Deceduti Residenti n. 04

• Calciano

• Grumento Nova

• Melfi

• Pomarico

Deceduti non Residenti n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia



POSITIVI TOTALI N. 80

Residenti: n. 71

N. Comune

4 Avigliano (n. 2 domiciliati a Filiano)

2 Bernalda

1 Colobraro

1 Ferrandina (domiciliato a Policoro)

2 Filiano

1 Grassano

2 Lavello

13 Matera

2 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

2 Nova Siri (n. 1 domiciliato in Lombardia)

1 Pietragalla

2 Pisticci

12 Policoro (n. 1 domiciliato a Tursi)

2 Pomarico

6 Potenza

4 Rapone

4 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

3 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

2 Tursi

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 4

N. Regione/ Stato estero

1 Abruzzo (domiciliato a Matera)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Marsicovetere)

1 Eritrea (domiciliato a Tursi)

1 Veneto (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 5

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

1 Emilia Romagna

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 53

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 51

N. Comune

2 Avigliano (domiciliati a Barile)

1 Brienza

12 Matera

4 Melfi

1 Pietragalla

1 Potenza

3 Rionero in Vulture

3 Rotondella

4 San Fele

1 San Mauro Forte

16 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania (domiciliato a Satriano di Lucania)

1 Senise

1 Teana

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

2 Emilia Romagna (domiciliati a Satriano di Lucania)





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.907

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.717

DECEDUTI RESIDENTI N. 471

GUARITI RESIDENTI N. 15.147