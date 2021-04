Il Coordinamento Donne e i gruppi 301-Matera e 308-Potenza di Amnesty International si uniscono all’allarme lanciato da Chiara Prascina, Presidente del Collettivo Donne Matera, e dalla sezione lucana della Consulta di Bioetica onlus relativo all’impossibilità di praticare legalmente l’aborto a Matera. Le donne di Matera e provincia che scelgono legittimamente di abortire, infatti, se si rivolgono al consultorio locale non ricevono alcun servizio e vengono spedite a Potenza, con tutte le difficoltà e i disagi del caso. In questo modo, non solo si limita un diritto acquisito e tutelato dalla legge n. 194/78, ma si costringono le donne alla migrazione sanitaria, per di più nel pieno di una pandemia globale. Una migrazione non sempre agevole in una regione, come la Basilicata, che soffre di una endemica carenza infrastrutturale e che, soprattutto, viola il diritto alla riservatezza e alla privacy di queste donne, specialmente se minorenni.

Per tali ragioni, ci uniamo all’appello delle sopracitate associazioni affinché a Matera si ripristini immediatamente una situazione di legalità e sia consentito alle donne di esercitare la piena sovranità sul proprio corpo.

Amnesty International difende da sempre quei diritti sessuali e riproduttivi che riconoscono a ogni essere umano la facoltà di prendere decisioni autonome sul proprio corpo.